Topi d'appartamento in azione, le forze dell'ordine chiedono collaborazione

SAN VITO DEI NORMANNI - I topi d'appartamento hanno già colpito nei territori di San Vito dei Normanni, Latiano e Carovigno, e per questo le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di collaborare e chiamare i numeri preposti nel caso dovessero incrociare una Volkswagen Golf di colore grigio oppure una Dacia di colore scuro. Sarebbe formato, infatti, da quattro o cinque persone il gruppo sospetto che si sarebbe già introdotto in alcune abitazioni a scopo di rapina. A San Vito dei Normanni avrebbero già fatto visita sia in periferia che nelle contrade Lamaferrata, Pellegrino e Gianniricchiella. Per questo, attraverso un messaggio che gira su facebook e sulle chat di whatsapp, le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di collaborare, contattando, nel caso, i carabinieri di San Vito, il commissariato di Mesagne o la questura di Brindisi.