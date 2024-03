Furti d'auto nel parcheggio del centro commerciale: indagato davanti al gip

BRINDISI - Si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari e ha scelto di rispondere alle domande. Vincenzo Corsano, 53enne brindisino arrestato il 13 marzo scorso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia del capoluogo adriatico, ha sostenuto nella mattinata di oggi - venerdì 15 marzo 2024 - l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Nicola Lariccia. Si è svolto nel carcere di Brindisi, l'indagato era accompagnato dal proprio legale, l'avvocato Andrea D'Agostino. L'uomo è accusato di aver rubato auto nel parcheggio del centro commerciale "Le Colonne".

Corsano ha risposto alle domande e ha ammesso gli addebiti. La spiegazione dietro questi comportamenti va individuata in una serie di problematiche di natura personale. L'indagato rimane in carcere, per il momento. L'indagine è stata coordinata dal pm della procura di Brindisi Mauron Gallone. Proprio il pm ha contestato tre episodi: un furto, un tentato furto e una ricettazione. Poi, ha chiesto l'arresto di Corsano, arresto disposto dal gip Lariccia del Tribunale di Brindisi con ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai carabinieri brindisini.

Il 53enne avrebbe commesso un furto aggravato il 17 ottobre 2023, portando via una Fiat Doblò ferma nel parcheggio del centro commerciale "Le Colonne". Il secondo episodio risale invece al 26 gennaio 2024 e in questo caso il furto è stato solo tentato. La Fiat 500 L era sempre parcheggiata nei pressi del centro commerciale. Il terzo episodio contestato, la ricettazione, è datato 12 febbraio 2024 e riguarda una Fiat Panda. L'auto è stata rubata quel giorno intorno alle 13, sempre nel parcheggio de "Le Colonne". Nella serata dello stesso giorno, il figlio del proprietario dell'auto l'ha notata nei pressi del parco Di Giulio.