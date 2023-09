Ladri nel parcheggio interno dell'ospedale: rubate tre auto in pochi giorni

BRINDISI – Il parcheggio interno dell’ospedale Perrino di Brindisi è nel mirino dei ladri. Tre auto sono state rubate nel giro di pochi giorni. Si tratta di una Mercedes, di un’Alfa Giulietta e di una Fiat 500. Il furto più datato risale ad alcuni giorni fa. Gli ultimi due sono stati scoperti rispettivamente intorno alle ore 22 di mercoledì (13 settembre) e intorno alle ore 17 di ieri (14 settembre).

Le vittime sono, da quanto appreso, un medico, un operatore socio sanitario e un altro dipendente dell’ospedale. I malfattori entrano in azione consapevoli dell’assenza di telecamere nell’area di sosta interna del nosocomio, riservata al personale. I varchi di accesso sono ovviamente sorvegliati, ma nonostante gli sforzi profusi dagli addetti alla sicurezza, è praticamente impossibile associare a ogni veicolo il volto del legittimo proprietario, se si tiene conto delle migliaia di persone che quotidianamente vanno e vengono dall’ospedale. Dei modelli presi di mira, fra l'altro, se ne trovano a bizzeffe in circolazione.

Di certo deve essere stata un’esperienza da incubo, per le vittime, dirigersi verso le proprie auto dopo il turno di lavoro e non trovarne alcuna traccia. E purtroppo non si tratta di episodi inediti. Il fenomeno, infatti, ha dei precedenti.