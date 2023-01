Ladri scatenati mentre gioca la New Basket: rubate due auto all'esterno del palazzetto

BRINDISI – La gioia per la vittoria in rimonta della Happy Casa ha avuto vita breve. Il tempo di uscire dal palazzetto, raggiungere il parcheggio e non trovare più le proprie auto. Questa l’esperienza da incubo vissuta da due tifosi che ieri sera (domenica 29 gennaio) hanno assistito alla partita New Basket Brindisi – Reggio Emilia.

Il match è terminato intorno alle ore 20.30, in un clima di festa per il successo della squadra di coach Vitucci. Ma mentre i 3500 del PalaPentassuglia trascinavano Harrison & co. verso il traguardo, qualcuno, all’esterno dell’impianto di contrada Masseriola, si aggirava fra centinaia di auto in sosta, alla ricerca della “preda”. Al buio e al riparo da sguardi indiscreti, sono state rubate, da quanto appreso, una Ford Fiesta e una Nissan Qashqai.

I mezzi si trovavano nel parcheggio antistante al palazzetto. Si tratta di un’area di sosta a pagamento senza custodia, come specificato sulla cartellonistica e sulla ricevuta fiscale consegnata dal personale addetto. Quando si sono accorti del furto, i proprietari non hanno potuto far altro che segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Brindisi, che hanno subito avviato un’indagine per identificare i ladri.

Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano episodi del genere. Il 19dicembre 2021, mentre si giocava la partita Happy Casa Brindisi-Treviso, venne infatti rubata un’auto parcheggiata di fronte al campo scuola Montanile, nel parcheggio non recintato.