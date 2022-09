Vetture prese a noleggio e furti d'auto: uno degli indagati torna libero

BRINDISI – A un mese e mezzo dall’esecuzione del provvedimento restrittivo, torna in libertà. E’ stata annullata l’ordinanza cautelare emessa lo scorso 27 luglio a carico di un brindisino di 37 anni residente in Lombardia (A.B. le iniziali del suo nome), accusato di un furto d’auto commesso nel novembre 2021 a Specchiolla, marina di Carovigno, in concorso con altri due brindisini. Il tribunale del Riesame di Lecce ha infatti accolto l’istanza di annullamento della misura restrittiva presentata dall’avvocato Paolo Antonio D’Amico nei confronti del suo assistito, gravato da obbligo di dimora.

Complessivamente sono tre i furti di auto al centro dell’inchiesta della Procura della repubblica di Brindisi, sfociata due mesi fa nell’arresto del 48enne G.P. e del 34enne A.D., oltre alla misura dell’obbligo di dimora notificata al 37enne A.B. Da quanto appurato dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni, gli indagati avrebbero raggiunto gli obiettivi a bordo di veicoli presi a noleggio sempre presso la medesima agenzia.

Un unico furto, quello commesso a Specchiolla, è stato contestato a tutti e tre gli indagati. Il secondo episodio, addebitato solo a G.P. con la complicità di altre persone non ancora identificate, è avvenuto nel dicembre 2021 a Carovigno. L’ultimo furto, risalente allo scorso gennaio, sarebbe stato commesso sia da G.P. che A.D, con l’ausilio di ignoti complici.