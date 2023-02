La polizia a caccia di ladri d'auto: trovati cinque veicoli in pochi giorni

BRINDISI - Sono almeno cinque le auto rubate ritrovate negli ultimi giorni dagli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi. Oggi l'ultimo episodio: una Fiat Panda intestata a una ditta di noleggio con sede a Lecce è stata rinvenuta nei pressi dell'aeroporto. Purtroppo era già stata "cannibalizzata", ma per fortuna le parti rubate erano state lasciate sul posto. Con ogni probabilità i malfattori sono dovuti fuggire all'arrivo della polizia.

Da quanto si apprende anche nei giorni scorsi sono stati trovati veicoli oggetto di furto: una Fiat Panda, rubata il 31 gennaio scorso a Bari è stata trovata nella marina di Torre San Gennaro e una Fiat 500 Cabrio anche questa rubata a Bari è trovata nei pressi della litoranea. In questo caso erano integre. Non è andata allo stesso modo, invece, per i ritrovamenti precedenti, in un casolare sito sulla litoranea sono state rinvenute sempre una Fiat Panda e una Fiat 500 L, questa volta erano parzialmente smontate. I veicoli sono stati portati nel deposito giudiziario della ditta Tarantini per essere sottoposti agli accertamenti del caso. I furti di auto a quanto pare continuano a essere un fenomeno in crescita, ma per fortuna, spesso, arrivano anche le buone notizie per le vittime. Da quanto si apprende gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi, durante giri di pattugliamento del territorio, trovano almeno un veicolo al giorno oggetto di furto.