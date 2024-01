Furti in un autolavaggio e nella sede di Aqp: ladro individuato grazie alle telecamere

BRINDISI – Le telecamere non gli hanno lasciato scampo. Nel giro di poche ore è stato individuato il presunto autore di due furti perpetrati la scorsa notte (mercoledì 24 gennaio), rispettivamente ai danni della sede dell’Acquedotto Pugliese, in via Leonardo da Vinci, e nel piazzale dell’autolavaggio “Errelle”, in via Benvenuto Cellini.

Il ladro è entrato in azione fra le ore 3 e le 4. Vestito tutto di nero e con il volto coperto da un cappello di lana e da uno scaldacollo, è entrato a piedi nell’autolavaggio, dirigendosi verso lo spiazzo in cui si trovano un paio di distributori di merendine, un distributore di caffe e le gettoniere. Munito di martello, ha divelto le sbarre antifurto del distributore di caffè e ha aperto il cassetto in cui si trovavano le monetine. Poi si è allontanato.

Lo stesso soggetto, con ogni probabilità, si è intrufolato anche nella sede di Aqp, distante circa un paio di chilometri dal piazzale della Errelle.

Il titolare dell’autolavaggio si è accorto del furto intorno alle 7 e ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri dell'Aliquota radiomobile della compagnia di Brindisi, che hanno immediatamente visionato le immagini riprese dalle telecamere ad alta definizione di cui è dotato l’impianto. Grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti che gravitano in contesti criminali, i militari sono rapidamente risaliti al presunto responsabile, recuperando una parte della refurtiva. L’uomo, un giovane brindisino, è stato denunciato.

Proseguono intanto le indagini su altri due furti che la notte fra il 10 e l’11 gennaio sono stati perpetrati presso altri due piazzali della Errelle, situati fra la rotatoria per la strada statale 7 per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte) e l’imbocco della strada dei Pittachi. In quel caso vennero presi di mira un distributore di bevande e un paio di casse automatiche. Il ladro agì a bordo di un’auto rubata, rinvenuta successivamente nelle campagne di Brindisi. Grazie sempre alle telecamere dell'autolavaggio, presto si potrebbe chiudere il cerchio.

