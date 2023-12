Furti tra stazioni di servizio e carte di pagamento: 44enne arrestato dalla polizia

TARANTO - Un 44enne originario della provincia di Brindisi è stato arrestato dalla polizia di Stato di Taranto poiché ritenuto presunto responsabile di furti e tentati furti compiuti in alcuni Comuni della Valle d’Itria e soprattutto a danno di stazioni di servizio.

L'uomo è stato destinatario di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, su proposta della Procura della Repubblica del capoluogo ionico. A lui sono contestati ben quattro capi d’imputazione riferiti ad azioni illecite eseguite tra i Comuni di Martina Franca, Locorotondo e Mottola.

Il primo episodio in ordine di tempo è avvenuto lo scorso 12 gennaio proprio a Mottola. Il destinatario della misura si sarebbe impossessato di un borsello non suo ed avrebbe prelevato con la Poste-pay la somma di 650 euro.

Dopo circa un mese, come rilevato dagli investigatori, il 44enne si sarebbe reso responsabile anche di un tentato furto in una farmacia nella Valle d’Itria. Il presunto ladro venne scoperto dal titolare dell’esercizio commerciale ma riuscì a dileguarsi.

Nella notte dello scorso 14 aprile, inoltre, l'uomo avrebbe prima messo a segno un furto in una stazione di servizio di Locorotondo e poco dopo avrebbe tentato di compiere un’azione similare ai danni di un distributore di carburante sulla strada statale 172 a Martina Franca. L'ultimo tentativo non andò a buon fine perché il presunto responsabile sarebbe stato messo in fuga dall’allarme sonoro scattato al momento dell’effrazione.

Una "scelta criminale" del tutto sbagliata, anche perché i poliziotti sono riusciti risalire alla sua identità attraverso l’analisi delle telecamere del sistema di video sorveglianza del distributore. Questa attività, tra l'altro, ha permesso di accertare che sull’auto con la quale era giunto sul posto erano state apposte delle targhe rubate.

Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità dell’odierno indagato per altri episodi. Si ribadisce che per il 44enne brindisino vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.