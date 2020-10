Schiamazzi, furti e danneggiamenti: una piazza in balia dei vandali

BRINDISI -Gli schiamazzi e gli atti di vandalismo si ripetono quasi ogni notte, fra l’esasperazione dei residenti. La piazzetta che sorge alle spalle della scuola media di via Della Torretta, nella cosiddetta zona antiracket del rione Paradiso, è in balia dei teppisti. L’ennesimo danneggiamento si è verificato la scorsa notte (lunedì 5 settembre) ai danni di un furgoncino parcheggiata su strada per Contardo. Il veicolo preso di mira ha subito la rottura di un vetro e il furto di una batteria.

Altri episodi di questo genere si sono succeduti con frequenza negli ultimi mesi. Stando ad alcune segnalazioni giunte in redazione, a partire dalle ore 22 la piazza diventa luogo di ritrovo di gruppetti rumorosi di ragazzini. Il mattino successivo, ci si risveglia con la strada disseminata di bottiglie rotte e residui di spinelli. Le auto, inoltre, vengono trasformate in orinatoi. La scarsa illuminazione della piazza è purtroppo un incentivo per questi atti di inciviltà. I residenti sperano in controlli più stringenti da parte delle forze dell’ordine.

