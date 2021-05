Furto aggravato: un uomo finisce in carcere per scontare pena

BRINDISI - I carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso da Procura della Repubblica presso Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 35enne del luogo. L’uomo deve espiare il residuo di una pena di 4 anni di reclusione per furto aggravato in concorso commessi nella provincia di Lecce l’8 febbraio 2011. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.