Furto all'alba in bar sul lungomare: ladro fugge con bottiglie di liquore e soldi

BRINDISI - Ladro solitario in azione alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 6 agosto, nel "Bar Betty" sito a Brindisi sul lungomare Regina Margherita. La scena è stata interamente ripresa dal sistema di videosorveglianza di cui è dotato il locale. Indagini in corso. I fotogrammi visionati dagli agenti della Squadra mobile di Brindis mostrano un uomo che dopo aver infranto la vetrata di ingresso si è introdotto nel bar dirigendosi verso la vetrina dove sono esposte le bottiglie di superalcolici.

Dopo averne arraffate alcune e riposte in una borsa si è diretto verso l'uscita ma per il peso delle bottiglie un manico della borsa si è rotto e una si è infranta sul pavimento. Mentre si piegava per raccogliere le altre ha notato una cassettina contenente denaro contante riposta sotto al bancone del registratore di cassa che chiaramente non ha esitato a prelevare. E' fuggito a piedi con soldi e liquori. Del furto se ne è accorto il personale quando ha aperto il bar. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi e i colleghi della Mobile. Il malfattore ha agito a volto scoperto. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate lungo la via di fuga.