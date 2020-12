Furto di attrezzature per manutenzione del verde nella sede della Multiservizi

BRINDISI - Furto nella sede della Brindisi Multiservizi sita in via Provinciale per San Vito a Brindisi. Ignoti hanno portato via decespugliatori, motoseghe e attrezzature per la manutenzione del verde pubblico. Il furto è stato scoperto nella mattinata di oggi, lunedì 7 dicembre, nonostante l'immobile è sorvegliato h24 da un custode. Con ogni probabilità è stato perpetrato nella notte tra ieri e oggi. Sul posto, per il sopralluogo del caso, si è recato il personale della Digos della questura di Brindisi. Al vaglio i fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza dell'immobile. L'ammontare del danno è in corso di quantificazione.