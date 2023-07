Ladri senza scrupoli sul litorale: rubata la macchina di una disabile

CAROVIGNO - Il contrassegno disabili era ben in vista, ma la cosa non ha minimamente frenato i ladri. Una Fiat 500 cabrio di proprietà di un disabile è stata rubata la scorsa notte (giovedì 6 luglio) per le vie di Specchiolla, marina di Carovigno. L'auto era parcheggiata davanti all'abitazione della proprietaria, nei pressi del porticciolo.

La vittima si è accorta del furto stamattina. Il danno è notevole, se si considera che la macchina era equipaggiata per persone con disabilità. La donna può utilizzare solo quel tipo di veicolo per gli spostamenti quotidiani, che ora gli sono preclusi.

La malcapitata sporgerà denuncia alle forze dell'ordine. Ma la speranza, intanto, è che gli autori dell'ignobile gesto possano mettersi una mano sulla coscienza e restituire la vettura.