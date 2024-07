Furto auto fallito grazie a intervento di polizia: inseguimento per le vie della marina

TORRE SAN GENNARO - Non è passato inosservato l'inseguimento tra un'auto della polizia e un'Audi verificatosi nella serata di martedì 16 luglio per le vie di Torre San Gennaro, marina di competenza del Comune di Torchiarolo. Da quanto si apprende gli uomini del 113 stavano inseguendo una banda di ladri di auto. Il furto non è andato a buon fine grazie all'intervento di alcuni cittadini che, notata la scena, hanno subito contattato il numero unico 112. L'auto, di cui non si conosce il modello, era parcheggiata nella stessa zona dove domenica scorsa è stata rubata una Kia Sportage: lungo i vialoni che collegano Torre San Gennaro a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Via Imperia e traverse: si tratta di strade larghe e poco illuminate che separano le due località balneari e utilizzate dai villegianti per parcheggiare le auto.

Nella serata di ieri, martedì 16 luglio, a Torre San Gennaro erano presenti due pattuglie della Polizia nell'ambito di un servizio straordinario disposto dal questore di Brindisi per prevenire reati e garantire sicurezza. Quando è giunta la segnalazione del tentato furto le pattuglie si sono recate sul posto in una manciata di nimuti, i ladri erano in azione ma sono dovuti fuggire. Erano in tre e sono saliti su un'Audi imboccando via Santa Maria Degli Angeli, via Napoli, via San Francesco, via Belvedere per poi dileguarsi. Erano da poco trascorse le 21.30, la marina era piena di gente: famiglie, giovani, ragazzini, anziani che passeggiavano. L'Audi è riuscita a dileguarsi, per fortuna l'auto presa di mira è rimasta al proprietario. Come già accennato in un precedente articolo i furti di veicoli nelle marine a sud di Brindisi sono un fenomeno in crescita che non si riesce ad arginare. Forse potenziare la pubblica illuminazione e installare impianti di videosorveglianza potrebbe contribuire a rendere la zona più sicura.