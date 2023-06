Furto con buco nella tabaccheria: ladri fuggono con i soldi del fondo cassa

BRINDISI - Brutta sopresa nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, nella tabacchieria di via provinciale San Vito a Brindisi, nei pressi della Fontana Trancredi: all'apertura della rivendita è stato scoperto un furto con buco. Ignoti si sono introdotti nel locale praticando un foro nel muro che confina con un immobile adiacente. Hanno preso i soldi lasciati come fondo cassa e sono fuggiti senza lasciare traccia. Sul posto, in mattinata, si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi e i colleghi della Scientifica. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.