A volto travisato e con arnesi da scasso: ladri messi in fuga dall'allarme

OSTUNI – Erano pronti a entrare in azione, muniti di arnesi da scasso. E’ andata male a ignoti malfattori che la notte di sabato 9 settembre hanno tentato di svaligiare un’abitazione situata in contrada San Salvatore, nelle campagne di Ostuni. Il tentativo di furto è stato sventato dagli operatori dell’istituto di vigilanza Securitas Puglia, che grazie all’impianto di videosorveglianza di cui era dotata la villetta hanno monitorato in tempo reale i movimenti dei delinquenti.

Questi, con volto travisato, si sono dati alla fuga subito dopo l’attivazione dell’allarme. Sul posto, poi, nel giro di pochi minuti, si è recata una pattuglia di vigilantes. Non è stato rubato nulla.