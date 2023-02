Non c'è pace per parco Buscicchio: saccheggiata anche la casa di quartiere

BRINDISI – Anche la casa di quartiere finisce nel mirino dei ladri. Non c’è pace per Parco Buscicchio, polmone verde comunale situato al rione Sant’Elia, più volte bersaglio di ladri e vandali. La scorsa notte (martedì 22 febbraio) è toccato all’edificio comunale che ospita, fra le altre, le attività socio ricreative dell’associazione “Legami di Comunità – Brindisi” e del comitato parco Buscicchio.

Ignoti malfattori si sono introdotti attraverso un ingresso laterale. Una volta all’interno, hanno rubato dei computer, hanno saccheggiato una macchinetta che distribuisce bevande e merendine e si sono impossessati di materiale vario. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti, supportati dai colleghi della Scientifica. Il danno, purtroppo, è ingente.

I soci volontari di “Legami di Comunità – Brindisi” e il comitato del parco si dicono “Molto amareggiati” per lo “spiacevole episodio”. “Episodi che in passato – ricordano - hanno subito anche altre realtà della comunità educante come la scuola, la chiesa e la pizzeria”. Va ricordato a tal proposito che il giovane titolare della pizzeria situata all’interno del parco fu costretto a chiudere l’attività, a seguito di un’infinita serie di furti e atti e atti di vandalismo. Più volte è stata danneggiata anche la tensostruttura gestita dalla “Ginnastica Temese Brindisi”. Non si contano gli incendi dolosi appiccati nel polmone verde. Persino uno scivolo per bambini è stato disrrutto.

E adesso il furto alla casa di quartiere, in cui sono presenti i materiali di una comunità che ogni giorno lotta e agisce solo per un obiettivo: il benessere di adulti, ragazzi e bambini. “Non era la prima volta che accadeva – dichiarano i volontari - ma in quest'occasione vogliamo comunicarlo per informare tutti che continueremo a lavorare e ad aiutare sempre il quartiere”. “Siamo – proseguono - amareggiati, ma non sconfitti, perché continuiamo a regalare la bellezza fatta da persone che oggi erano qui a sostenersi l'uno con l'altro, a pulire insieme e a rimboccarsi di nuovo le maniche”. “La vita del parco continua con campi vivi, con la possibilità di poter svolgere sport gratuito, regalare arte ed essere presenti e attivi per il territorio e con il territorio”.