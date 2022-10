Furto alla Coin di Lecce, tre anni alla coppia di ladri brindisini in trasferta

LECCE - Arrestata per il furto di numerosi capi alla Coin di Lecce un mese fa, era finita subito a processo, e oggi per la giovane coppia, lei di 33 anni, lui di 27, di Brindisi, che aveva chiesto e ottenuto di essere giudicata in abbreviato è arrivata la condanna. Il giudice Pietro Baffa, pur applicando la diminuente di un terzo della pena prevista dal rito speciale, ha inflitto a ciascuno, un anno e mezzo di reclusione, più mille euro di multa. Il pm aveva invocato pene più lievi al termine della requisitoria: sei mesi per la 33enne, quattro per il complice.

L’episodio risale al primo pomeriggio dello scorso 24 settembre, quando la direttrice dell’attività commerciale situata in piazza Mazzini, insospettita del comportamento di un ragazzo (poi risultato essere il figlio 15enne della donna), aveva poi scoperto il coinvolgimento dei due adulti che erano con lui. A quel punto, con l’aiuto di un operatore della sicurezza, la responsabile aveva inseguito il gruppetto, allertando il 113. L’intervento di una volante della polizia aveva impedito la fuga ai tre che nel frattempo erano saliti a bordo di un’autovettura, una Fiat Bravo, con il carico di merce per un valore complessivo di circa 500 euro.

Nella vettura, gli agenti avevano trovato anche l’apparecchio magnetico impiegato poco prima, di nascosto nei camerini, dagli indagati per rimuovere le placche antitaccheggio dagli abiti. Inevitabile quindi l’arresto, mentre per il minorenne era scattata una segnalazione alla Procura per i minorenni. Durante il processo, gli avvocati difensori Gianvito Lillo e Alberta Fusco, avevano sostenuto come all’origine del gesto ci fossero gravi difficoltà economiche, e ora valuteranno il ricorso in appello.