Furto nel convento dei Carmelitani: rubati oggetti in oro da una cassaforte

MESAGNE - Furto nel convento dei Carmelitani a Mesagne: un ladro o più malviventi si sono introdotti nella struttura religiosa e hanno fatto razzia di oggetti in oro. Il colpo è avvenuto nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio. Il convento era quasi tutto disabitato, in quanto i frati e il priore sono in queste ore a Roma, per l'udienza papale.

I ladri - in realtà non è ancora chiaro se si tratti di un bandito solitario o di più persone - si sono introdotti verosimilmente dal muro di cinta che costeggia la ferrovia. Hanno puntato a una cassaforte, l'hanno aperta e hanno asportato diversi oggetti in oro. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Questa mattina, gli agenti della polizia giudiziaria del Commissariato di Mesagne si sono portati sul luogo del delitto e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Sempre nella mattinata del 31 maggio, sul posto anche i colleghi della polizia scientifica, per rilevare eventuali tracce.