Furto di energia da 28mila euro: i carabinieri trovano gli allacci abusivi

CELLINO SAN MARCO - Avrebbero rubato energia elettrica per un importo complessivo pari a 28mila euro. Un 45enne e un 60enne di Cellino San Marco sono stati arrestati e subito rilasciati dai carabinieri della locale stazione. I militari ieri mattina si sono recati presso le rispettive abitazioni dei due uomini, riscontrando la presenza di by-pass tra la rete elettrica pubblica e gli impianti domestici. Sul posto si sono recati anche i tecnici dell’Enel per il ripristino e la messa in sicurezza degli impianti. I due devono rispondere del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.