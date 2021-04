Ville con piscina e allaccio abusivo alla rete elettrica: maxi furto di energia

MESAGNE – Aveva due ville con piscina e non pagava le bollette dei consumi elettrici. Un 71enne di Mesagne aveva allacciato abusivamente gli immobili alla rete di distribuzione, rubando energia elettrica per un ammontare complessivo pari a circa 50mila 500 euro. Il bypass che aggirava il contatore Enel è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Mesagne, nel corso di un sopralluogo effettuato con il personale della società E-Distribuzione. L’uomo è stato arrestato, e subito rilasciato, per il reato di furto aggravato di energia elettrica.