Rubati i fiori acquistati dai cittadini in onore di San Pio: “Un atto spregevole”

BRINDISI – Quelle piante erano state allestite con cura e amore dai residenti per festeggiare il compleanno di San Pio, ma alcuni balordi non hanno avuto la stessa sensibilità. Una composizione floreale in memoria del santo di Pietrelcina è stata rubata dall’altare dedicatogli in piazza Osvaldo Licini, al rione Sant’Elia.

Il furto è stato scoperto stamattina (giovedì 25 maggio) dal residente Gino Petrachi, devoto del santo e fautore della piccola opera religiosa realizzata al centro della piazza. “Compiere un atto del genere – dichiara Petrachi – proprio nel giorno del compleanno del santo, è un atto spregevole. Ma io non mi piego. Stamattina ho già comprato altri fiori. Lo dobbiamo a San Pio e a tutti i cittadini devoti. Spero che i responsabili possano pentirsi di questo brutto gesto e che Dio possa perdonarli”.