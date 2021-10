Gli rubano il fucile dall'auto: denunciato per omessa custodia

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Oltre al danno del furto, la beffa della denuncia. Un 57enne dei San Pancrazio Salentino dovrà rispondere del reato di omessa custodia di armi per aver lasciato incautamente il suo fucile da caccia a bordo della propria auto. Il mezzo era in sosta in una località nelle campagne di Guagnano (Lecce). Qualcuno che ci è passato accanto, approfittando dell’assenza del proprietario, ha colto la palla al balzo per rompere un finestrino del veicolo e impossessarsi dell’arma. Una volta accortosi del furto, il 57enne si è rivolto ai carabinieri. Questi, però, gli hanno contestato di non aver adoperato le dovute cautele per la custodia del fucili. Da qui è scaturita una denuncia a piede libero.