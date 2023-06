In fuga da furgone rubato dopo un incidente: "Imbracciavano un fucile"

BRINDISI – Dopo essersi scontrati con un’auto, sono fuggiti da un furgoncino Fiat Doblò, forse impugnando un fucile. Un tratto di via Pola, al rione Cappuccini, è stato chiuso al traffico per far luce su quanto accaduto intorno alle ore 8.30 di oggi (venerdì 23 marzo). Sul posto si trovano i poliziotti della Sezione volanti, i colleghi della Squadra Mobile e gli esperti della Scientifica.

Sulla base di quanto segnalato da alcuni cittadini, il furgoncino, in retromarcia, si sarebbe scontrato con una Volkswagen Passat, nei pressi dell’incrocio con via Capodistria. Poi tre uomini (da chiarire se a volto scoperto o meno) sono usciti dal veicolo. Uno dei tre reggeva un oggetto coperto da un telo. E’ presumibile che possa trattarsi di un fucile, ma su questo al momento non vi è certezza. Da lì si sono dileguati per le vie limitrofe. A quanto pare parlavano con accento brindisino.

Arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, i poliziotti hanno interdetto l’area. Dai primi accertamenti effettuati in banca dati è emerso che il furgoncino era stato rubato nei giorni scorsi a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. Sulla fiancata sono stati rinvenuti dei fori. E’ da capire se possano essere riconducibili all’esplosione di colpi di arma da fuoco. La Scientifica è tuttora al lavoro. Il veicolo era parcheggiato perpendicolarmente rispetto al marciapiede. Non risultano feriti.

Seguono aggiornamenti