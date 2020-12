Furto in impianto fotovoltaico sventato da guardie giurate

SAN DONACI - Furto sventato in un impianto fotovoltaico intorno alle 21 di lunedì 21 dicembre in contrada Falli sulla San Donaci-San Pancrazio Salentino. Ignoti si erano introdotti nel campo di pannelli solari scavalcando la rete metallica di recinzione, la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e osservata in diretta dagli addetti al controllo. Così è stata subito informata la sala operativa della Lf Vigilanza che ha inviato una pattuglia sul posto. I ladri alla vista della guardia particolare giurata, giunta sul posto nel giro di pochi minuti, si sono dati alla fuga arrampicandosi alla rete di recinzione. Per fortuna il colpo non è andato a buon fine e sono anche stati scongiurati eventuali danneggiamenti.