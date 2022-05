Incursione dei ladri nella scuola Perasso: rubata lavagna elettronica

BRINDISI – Ladri in azione stanotte (venerd' 20 maggio) all’interno della scuola elementare Perasso, dell’Istituto comprensivo Centro 1, situata in corso Roma, nel centro di Brindisi. Ignoti malfattori, da quanto appreso, si sarebbero introdotti nell’edificio attraverso il cortile che costeggia via Giovanni XXIII e avrebbero messo le mani su una costosa lavagna elettronica multimediale da 52 pollici, utilizzata anche per la didattica a distanza. Si presume che abbia agito più di una persona. Un solo uomo, infatti, difficilmente avrebbe potuto fuggire con il grosso monitor, facendolo passare dall’altro lato del muro perimetrale del cortile.

A quanto pare, ad eccezione di qualche danno di modesta entità, il raid non avrebbe avuto ulteriori ripercussioni. Il furto è stato scoperto stamattina al momento dell’apertura della scuola. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti e gli esperti della Scientifica, per i rilievi del caso. Gli investigatori potrebbero acquisire le immagini riprese dalle telecamere situate nei pressi dell’istituto. Quest’ultima intrusione fa tornare d’attualità la questione riguardante le misure di sicurezza di cui sono dotate le scuole pubbliche, spesso indifese rispetto alle mire dei malfattori.