Tornano in azione i ladri di monetine: presa di mira una scuola di Brindisi

BRINDISI – Riparte l’anno scolastico e ripartono, purtroppo, anche le intrusioni notturne all’interno delle scuole. Sono due quelle registrate la notte fra martedì 13 e mercoledì 14 settembre, a Brindisi. Una, ai danni del liceo Palumbo in via Achille Grandi, è stata sventata dalle guardie giurata. Un’altra, all’interno della scuola primaria Deledda in via Prati, al rione Paradiso, è andata a segno. Si tratta, in realtà, di un furto di lieve entità.

Dopo essersi introdotto all’interno del plesso, ignoti malfattori hanno forzato la cassetta interna di un distributore automatico di bevande in cui erano raccolte le monetine. Dopo di che sono fuggiti. Il bottino è da quantificare con precisione ma si tratta con ogni probabilità di cifre irrisorie. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Brindisi, recatisi sul posto per i rilievi del caso.

Ma al di là dell’entità del furto, è il gesto da condannare. Tali episodi ripropongono nuovamente la necessità di dotare gli edifici scolastici di adeguate misure di sicurezza. Perché purtroppo, come ogni anno, c’è da aspettarsi ulteriori razzie.