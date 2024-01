Furto di monili d'oro, casa di un anziano messa a soqquadro: due arresti

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nel mese di dicembre 2023, avrebbero messo a segno un furto nell'abitazione di un anziano a San Pancrazio Salentino. Ora un 34enne ed un 29enne, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione poiché ritenuti presunti responsabili del furto.

La coppia si sarebbe impossessata di vari monili in oro per un valore complessivo di 5mila e 500 euro, asportandoli dall’interno della camera da letto della vittima. I due avrebbero approfittato della momentanea assenza del proprietario e con arnesi da scasso si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione mettendo a soqquadro tutte le stanze.

Il 29enne, tra l'altro, era sottoposto alla misura preventiva della detenzione domiciliare. Pertanto, è stato anche deferito in stato di libertà per il delitto di evasione, con l’aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

I carabinieri di San Pancrazio Salentino hanno analizzato le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza dell’area, riuscendo ad identificare i presunti responsabili.