Ruba monopattino del noleggio comunale: camionista fermato al porto

BRINDISI – Stava per lasciare l’Italia con un monopattino del servizio comunale di sharing. Un autotrasportatore bulgaro è stato fermato dalla Polizia di frontiera poco prima di imbarcarsi con il proprio Tir a bordo di un traghetto diretto in Grecia. L’attività, effettuata dalla Polizia di frontiera, risale allo scorso mese di dicembre. Da quanto accertato dagli agenti, l’uomo aveva rubato il mezzo, destinato al servizio di noleggio in condivisione della “Bit mobility” Srl, in un’area limitrofa al porto. Il monopattino, rinvenuto all’interno del rimorchio, è stato sequestrato e restituito alla suddetta società, mentre il camionista è stato denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, all’autorità gudiziaria.