Furto di pannelli solari sventato da vigilanti: ladri in fuga a mani vuote

SAN PIETRO VERNOTICO - Il colpo era stato studiato a tavolino: hanno scavalcato il cancello che chiude la recinzione, una volta raggiunti i pannelli ne hanno smontati ben 26. Poi hanno tagliato la rete con l'intenzione di trasferirli fuori dal campo, ma il colpo non è andato a buon fine. E' scattato l'allarme e sul posto sono piombate due pattuglie dell'istituto Lf vigilanza, che li ha messi in fuga. E' stato sventato in questo modo, nella serata di oggi, martedì 14 febbraio, un furto in un campo di pannelli solari sito in contrada Forche, alla periferia di San Pietro Vernotico. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri per il sopralluogo del caso.

Le telecamere che sorvegliano il campo avevano segnalato la presenza di persone nell'area recintata. Così è partita la segnalazione alla sala operativa della Lf vigilanza. Sul posto sono state inviate le pattuglie più vicine, nel frattempo è anche scattato l'allarme. I ladri probabilmente avevano studiato i tempi, i pannelli li avebbero caricati su un mezzo pesante nel lasso di tempo tra l'entrata in funzione dell'allarme e l'arrivo della pattuglia. Ma le guardie particolari giurate sono giunte sul posto prima del previsto: hanno circondato il campo non lasciando scampo ai malfattori che sono dovuti fuggire senza la refurtiva. Per fortuna, quindi, il danno è stato limitato alla danneggiamento della rete.

Da quanto si apprende i campi fotovoltaici non vengono più presi di mira per il rame contenuto nei cavi elettrici, essendo lo stesso stato sostituito dall'alluminio (proprio a causa dei continui danneggiamenti) ma per il furto degli stessi pannelli che rivenduti sul mercato nero, fuori nazione, portano a cospicui guadagni. Si stima che ogni pannello viene rivenduto a circa 600 euro. Per fortuna, grazie all'impegno delle agenzie di vigilanza, i colpi raramente vanno a buon fine.