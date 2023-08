Furto alla "Perasso", rubate cinque digital board. Valgono 12mila euro

BRINDISI - Il danno economico è ingente: circa 12 mila euro. Ma c'è un altro danno che difficilmente può essere quantificato: quello subito dagli studenti della scuola "Perasso" di Brindisi. Ignoti nella notte tra il 29 e il 30 agosto si sono introdotti all'interno dell'edificio e hanno portato via cinque digital board da altrettante aule, situate al primo piano. Ad accorgersi del furto è stata, questa mattina (30 agosto), una collaboratrice scolastica, che ha notato una porta aperta. Dopo la breve perlustrazione, il responso: mancano all'appello quei cinque strumenti per lo studio menzionati sopra. Polizia allertata, volanti sul posto. E poi, anche la scientifica della Questura del capoluogo adriatico.

"E' un affronto all'istituzione scolastica"

Anche la dirigente scolastica dell'istituto Bozzano - Centro, il comprensivo di cui fa parte la scuola primaria Perasso, Marialuisa Pastorelli, ha voluto valutare la situazione di persona. "Io tenderei a escludere l'atto vandalico. Non avrebbe senso asportare cinque digital board. Allo stesso modo, escluderei la 'vendetta', parliamo di una scuola elementare. E poi i rapporti con tutti i genitori sono cordiali. Ci troviamo di fronte a un vero affronto all'istituzione scolastica, che dovrebbe essere sacra. In questo modo, si mina il diritto allo studio dei nostri alunni. Dobbiamo trovare una soluzione. Il danno è pari a circa 12 mila euro. Le digital board rubate erano state acquistate ad aprile grazie a fondi Pon. Sono previste anche dal Pnrr. Ma, ripeto, oltre al danno economico, c'è anche un danno non quantificabile nei confronti degli alunni che avrebbero dovuto utilizzarle", ha spiegato a BrindisiReport.

Nessun segno di effrazione

Come accennato, non ci sono evidenti segni di effrazione. La collaboratrice scolastica che questa mattina si è accorta del furto - ieri le digital board c'erano - ha trovato una porta aperta al primo piano. Forse i malviventi sono entrati dall'ingresso che dà su corso Roma. Certo, ogni digital board pesa circa 30 chili, non è facile portarle via. Quindi, questo atto potrebbe presupporre una certa organizzazione. Di certo non sono state portate in spalla. Di certo non ha agito un bandito solitario. Ma hanno mercato? Probabilmente possono essere usate anche come proiettori, ma sono protette da codici. Non è il primo caso che accade alla Perasso: nel maggio 2022 i ladri portarono via una lavagna elettronica. Nel luglio scorso, altro furto: "sparirono" dei pc, abbastanza obsoleti. La digital board è uno schermo digitale interattivo che permette di integrare diversi linguaggi e consente di "manipolare" gli oggetti di apprendimento, permettendo di attivare negli studenti tutti canali sensoriali, come si legge su scuola.net. Intanto, la dirigente scolastica ha già messo a conoscenza dell'episodio l'assessora alla Pubblica istruzione Ernestina Sicilia.