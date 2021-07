Ladri in azione al cimitero: anziana derubata del suo portafogli

TORRE SANTA SUSANNA - Neanche il luogo dell’eterno riposto tiene i borseggiatori a freno. Ne sa qualcosa, suo malgrado, una pensionata che stamattina (sabato 10 luglio) ha portato dei fiori sulla tomba di un caro defunto. L’anziana ha poggiato un portafogli sulla lapide e si è allontanata per raggiungere una fontanina, distante appena un centinaio di metri. Neanche un paio di minuti dopo, tornata davanti alla tomba, non ha più trovato il portafogli. Qualcuno aveva approfittato di quel breve spostamento per impossessarsi del bottino, lasciando la malcapitata nello sgomento. L’episodio è stato raccontato sul social network Facebook da una nipote della donna, che si chiede come si possa compiere un gesto del genere. Da quanto emerge da alcuni commenti, in passato, sempre nel cimitero di Torre, si sarebbero verificati anche furto di fiori e piante. In mattinata la vittima si è recata presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.