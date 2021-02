Furto in residenza estiva sventato da vigilanza: ladri fuggono a mani vuote

LENDINUSO (TORCHIAROLO) - Furto fallito in una residenza estiva a Lendinuso marina di competenza del Comune di Torchiarolo. Ignoti hanno forzato la porta di ingresso di un appartamento posto sul lungomare ma il sopraggiungere di una pattuglia della Lf Vigilanza li ha messi in fuga. E' accaduto alle prime ore del giorno di oggi, domenica 7 febbraio. La guardia giurata era impegnata in un giro di pattugliamento nelle marine, nell'ambito di un servizio rafforzato legato anche alle restrizioni anti contagio che limitano gli spostamenti verso i comuni diversi da quello di residenza.

Molti proprietari di seconde case non possono raggiungere le residenze estive così le agenzie di vigilanza hanno intensificato i controlli nelle zone meno popolate. I ladri di oggi sono dovuti fuggire a mani vuote, la pattuglia è giunta proprio quando erano riusciti a scassinare la porta, ma non hanno fatto in tempo a entrare in casa.