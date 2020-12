Furto, ricettazione e lesioni personali: in carcere

CAROVIGNO - Furto, ricettazione e lesioni personali in concorso, arriva il saldo della giustizia. I Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 31enne del luogo, già affidato in prova ai servizi sociali. L'uomo deve espiare il residuto della pena detentiva di 6 anni di reclusione, per furto in concorso, ricettazione e lesioni personali aggravate in concorso, reati commessi a Carovigno e San Vito dei Normanni tra il 2010 e il 2012. L'arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.