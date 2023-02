Sfonda porta a calci e irrompe nel negozio: furto in pieno centro a Brindisi

BRINDISI – Ha sfondato a calci la porta di ingresso secondaria ed è fuggito con il bottino. Le telecamere di sorveglianza hanno riprese le varie fasi di un furto perpetrato la notte fra lunedì 6 e martedì 7 febbraio ai danni del punto vendita della società agricola “Pezzaviva nuova” situata in corso Umberto, ad angolo con via Giordano Bruno, nel centro di Brindisi. Ad agire un uomo che indossava un paio di jeans, una felpa e un giubbino con un cappuccio chiaro che gli copriva parzialmente il volto.

Questi ha raggiunto l'obiettivo intorno alle ore 2. In un primo momento ha cercato di sfondare a calci la porta di ingresso principale, in corso Umberto. Non essendoci riuscito, ha poi ripiegato verso la porta d’accesso secondaria in via Giordano Bruno. Stavolta l’uscio cede e il malfattore entra all’interno del locale. Il registratore di cassa era fissato al bancone con dei bulloni, ma il ladro riesce a sradicarlo e a impossessarsi del fondo cassa, per un valore pari a circa 250 euro. Ignorate, invece, le bottiglie di vino e di olio, oltre ad altri prodotti agricoli in vendita.

Sul posto si è recata nel giro di pochi minuti una pattuglia dell’istituto di vigilanza che si occupa di tutti i punti vendita dell'azienda nel Brindisino. La guardia giurata, una volta accertata l'effrazione, ha contattato il proprietario nel cuore della notte. Lo stesso, il giorno dopo, ha sporto denuncia presso la questura di Brindisi, consegnando le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotato il locale. La polizia ha subito avviato un’indagine per risalire al responsabile.