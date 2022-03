Ruba quattro paia di scarpe dal Globo, incastrato dal sistema antitaccheggio: denunciato

BRINDISI - Furto di scarpe nel negozio di abbigliamento e calzature "Globo" sito nel centro commerciale BrinPark di Brindisi. L'autore, un cittadino di origine georgiana K.M., è stato scoperto poco prima che lasciasse il negozio e denunciato. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, martedì 29 marzo. Le scarpe, quattro paia, le aveva nascoste accuratamente in una valigetta dopo aver tolto le scatole che le contenevano. A incastrarlo il sistema elettronico antitaccheggio entrato in funzione quando si è avvicinato alla porta per uscire. Il personale ha immediatamente chiamato la polizia, sul posto si è precipitata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che dopo una perquisizione ha trovato la refurtiva. Indagini sono state avviate per verificare se l'uomo è coinvolto in altri furti simili verificatisi negli ultimi mesi.