Ennesima intrusione nel tensostatico al rione Sant'Elia: rubato uno stereo

BRINDISI – Stavolta è stato rubato uno stereo. Non c’è pace per la “Ginnastica Temese Brindisi”, società che gestisce il tensostatico comunale situato all’interno del parco Buscicchio, al rione Sant’Elia, dal 2022 polo federale di ginnastica artistica. A partire dal 2022 la struttura ha subito numerose incursioni, fra furti e raid vandalici. L’ultima scorribanda risale allo scorso fine settimana (sabato 16 – domenica 17 dicembre).

Il presidente del sodalizio, Eugenio De Cesare, si è accorto dell’intrusione stamattina, al momento dell’apertura della palestra. Ancora una volta il dirigente si è imbattuto in uno squarcio sul telo in pvc. Dopo una rapida ricognizione è stata riscontrata l’assenza dello stereo del valore di circa 200 euro. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti.

“Per l’ennesima volta – dichiara sconsolato De Cesare – siamo costretti a riparare con una toppa il danno fatto da questi ladri. Ormai la tensostruttura è stata ripezzata tutta. Questa situazione è mortificante e ci crea dei disagi in una settimana in cui ospiteremo diverse iniziative”.

Fondata 70 anni fa, la Temese è una delle realtà sportive più longeve del panorama cittadino. La punta di diamante della società è Marco Lavino, campione pluridecorato del trampolino elastico che punta ai giochi olimpici di Parigi 2024. Lo stesso atleta sarà il protagonista di un incontro con gli studenti del liceo scientifico Fermi – Monticelli in programma nei prossimi giorni.

I programmi non saranno alterati da questo spiacevole imprevisto. Il danno verrà riparato rapidamente, nella speranza che ladri e vandali non ci riprovino più.