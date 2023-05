Furto in pieno giorno e in pieno centro: preso di mira un supermercato

CELLINO SAN MARCO – E’ entrato in azione nel primo pomeriggio, approfittando della pausa pomeridiana. I carabinieri indagano per risalire all’identità del ladro che nella giornata di ieri (lunedì 8 maggio) è entrato in azione all’interno del supermercato Eurospin, a Cellino San Marco. Il furto è stato perpetrato fra le ore 13.30 e le 16.30.

L’uomo ha forzato una porta e si è impossessato delle banconote custodite in un paio di casse, per un ammontare complessivo pari ad alcune centinaia di euro.

L’intrusione è stata scoperta al momento dell’apertura dell’attività commerciale. Immediatamente sono stati contattati i carabinieri. Il supermercato ha potuto riaprire solo dopo la conclusione dei rilievi del caso. Le immagini riprese dalle telecamere sono al vaglio degli investigatori.