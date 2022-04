Ruba abbigliamento del valore di 15 euro da supermercato Md: denunciato

BRINDISI - Un 51enne di Brindisi, N.R. che fino a questo momento non ha mai avuto problemi con la giustizia, è stato denunciato dagli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'uomo è stato sorpreso all'esterno del supermercato Md del rione Bozzano con capi di abbigliamento del valore complessivo di 15 euro. Sono stati gli stessi dipendenti a chiamare gli uomini del 113 dopo aver notato il 51enne aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e aver visto infilare qualcosa nella borsa. All'arrivo dei poliziotti l'uomo era giù fuori dal supermercato ma il suo atteggiamento ha portato gli agenti a eseguire una perquisizione a suo carico. Oltre ai capi di abbigliamento è stato trovato anche un bisturi, si ritiene utilizzato per rimuovere i sistemi antitaccheggio. Il responsabile del punto vendita ha manifestato l'intenzione di denunciare il fatto. Così il 51enne è stato portato presso gli uffici della questura per le formalità di rito. La refurtiva è stata restituita al proprietario, il bisturi sequestrato.