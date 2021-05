Ladri in azione in abitazione in campagna: arriva vigilante e fuggono

SAN PIETRO VERNOTICO - Furto sventato da una pattuglia della Mondialpol nel pomeriggio di oggi in un'abitazione sita in contrada Petrelli, nelle campagne tra San Pietro Vernotico e Squinzano. Si tratta di una strada moltro frequentata dagli sportivi, spesso trafficata. Ignoti hanno forzato la porta di ingresso ma l'entrata in fuzione del sistema di allarme collegato con la sala operativa dell'istituto di vigilanza Mondialpol ha evitato che il colpo andasse a buon fine. Sul posto si è recata una pattuglia, i malfattori sono fuggiti senza portare via nulla. Erano le 17. Del fatto sono stati informati i carabinieri.