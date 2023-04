Furto sventato in ristorante grazie a tempestivo intervento di vigilanti

OSTUNI - Furto sventato in un ristorante sito nella marina di Ostuni grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza Securitas Puglia. E' accaduto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile scorsi: la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione dell'entrata in funzione del sistena di allarme e ha inviato sul posto una pattuglia già in servizio nella zona. I ladri sono dovuti fuggire a mani vuote, hanno fatto in tempo solo a forzare la serrratura della porta di ingresso.