Ladri in azione in impianto fotovoltaico: vigilante li mette in fuga

La sala operativa dell’istituto di vigilanza è stata informata dagli operatori che monitorano il sito attraverso l’impianto di videosorveglianza, della presenza di due persone incappucciate che stavano manomettendo i cavi del sistema di allarme. Sul posto è stata inviata una pattuglia già in servizio nella zona, i malfattori non hanno potuto fare altro che fuggire a mani vuote. Del fatto sono stati anche informati carabinieri.

CAROVIGNO — Furto in un impianto fotovoltaico sventato grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell’istituto di vigilanza La Volante. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 1 giugno in contrada Frascinari, agro di Carovigno.

