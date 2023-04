Con camion rubato tentato di svaligiare villetta ma arrivano vigilanti e fuggono

CEGLIE MESSAPICA - Con un camion rubato tentano di svaligiare una villetta in campagna i cui proprietari risiedono nel nord Italia, ma scatta l'allarme, arrivano i vigilanti e sono costretti a lasciare tutto e fuggire. E' accaduto la notte scorsa in contrada Sardella a Ceglie Messapica, nelle campagne che costeggiano la provinciale per San Michele Salentino. Grazie al tempestivo intervento delle guardie particolari giurate Vigil Nova, il furto è stato sventato e in più è stato ritrovato un veicolo rubato: era stato asportato da Ostuni.

L'allarme è scattato attorno alle 12.30, la sala operativa ha inviato sul posto una pattuglia già impegnata in giri di perlustrazione della zona. I malfattori non hanno potuto fare altro che fuggire. Hanno lasciato il camion con le luci accese e la porta dell'abitazione spalancata. Danni solo alle serrature. Sul posto anche i carabinieri.