Trovato a bordo di un taxi rubato poche ore prima in aeroporto: ammanettato in piazza

BRINDISI - Un taxi rubato dall'areporto di Brindisi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio, è stato ritrovato poche ore dopo dalla Polizia in piazza Crispi, sempre a Brindisi. Alla guida c'era un uomo sui 30 anni che è stato portato in Questura per essere arrestato. Il veicolo, un monovolume, è stato restituito alla vittima. Un episodio simile si è verificato nella mattinata di ieri in via San Giovanni Bosco.

La nota del furto del taxi, come da prassi, è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio tra polizia e carabinieri. Qualche ora dopo una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi mentre effettuava un giro di controllo in piazza Crispi, dove c'è la sede della stazione Ferroviaria, si è imbattuta proprio nel taxi rubato. Alla guida c'era un uomo. Gli agenti non hanno esitato a sbarrargli la strada e bloccarlo. La zona era piena di gente tra viaggiatori e frequentatori della piazza, che si affaccia su Corso Umberto I. A pochi metri c'è anche il capolinea degli autobus. L'attività dei poliziotti non è passata inosservata. L'uomo che era alla guida è stato bloccato, fatto scendere e ammanettato. E' stato messo nelle condizioni di non poter fuggire, i poliziotti prima di intervenire hanno "studiato" la scena chiedendo anche l'ausilio di altre pattuglie. Il conducente, che al momento, non è dato sapere se si tratta dell'autore del furto, è stato portato negli uffici della questura.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui