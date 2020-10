Furto di uva a Grottaglie, arrestato in flagranza un Brindisino

GROTTAGLIE (TARANTO) – Aveva appena riempito due grosse buste con l’uva, un’altra era già stata portata nell’auto quando sono intervenuti i poliziotti della Volante del commissariato di Grottaglie, in provincia di Taranto, e lo hanno bloccato. E’ stato così arrestato, in flagranza di reato, un 51enne della provincia di Brindisi sorpreso in un vigneto della zona. La segnalazione è partita dal proprietario del terreno che aveva sorpreso l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, intento a rubare uva.

Bloccato dai poliziotti, è stato trovato con due grosse buste piene di frutta appena recisa. Nella sua auto, poco distante, gli agenti hanno ritrovato, poi, numerose cassette di uva, circa quattro quintali, di probabile provenienza furtiva, e un’altra busta contenente uva della stessa qualità di quella appena rubata. Il 51enne è stato, quindi, arrestato per il reato di furto mentre l’uva è stata restituita al legittimo proprietario.