G7, interdizione temporanea dello spazio aereo: variazioni dei voli

BRINDISI - Aeroporti di Puglia comunica che in occasione del G7 in programma dal 13 al 15 giugno prossimo a Savelletri (Fasano), è stata disposta l’interdizione temporanea dello spazio aereo per i voli commerciali dell’aeroporto di Brindisi dalle ore 19 alle ore 23 del 13 giugno 2024. Pertanto, Aeroporti di Puglia invita i signori passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare le conseguenti variazioni (cancellazione, ritardo, riprogrammazione) del proprio volo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui