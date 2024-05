G7 e rafforzamento controlli: ciclista perde valigia e scatta l'allarme bomba

BRINDISI - Controlli del territorio rafforzati in vista del G7 in programma a Savelletri (Fasano) dal 13 al 15 giugno prossimi. Posti di controlli in città e provincia e massima allerta da parte delle forze dell'ordine. È così che una valigia caduta da una bicicletta ha fatto scattare l'allarme bomba a Brindisi. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio: qualcuno ha notato una valigia incustodita per terra all'incrocio tra via Indipendenza e il cavalcavia De Gasperi e ha subito chiamato la polizia. Come da protocollo è scattato l'allarme bomba: il cavalcavia è stato chiuso al traffico e sul posto si sono recati gli artificieri. Nell'arco di un'ora, però, la situazione è tornata alla normalità. In molti si sono chiesti cosa stesse accadendo, foto di polizia sul posto hanno fatto il giro dei social da Facebook a Whatsapp. Come già detto si trattava di un bagaglio perso da un ciclista.

Qualche sera fa, precisamente lunedì 20 maggio, si è verificata la stessa cosa nei pressi della scuola Morvillo-Falcone a Brindisi: una valigia sul marciapiede ha fatto scattare l'allarme bomba in via Galanti. Qualcuno ha contattato le forze dell'ordine, segnalando la presenza di un bagaglio abbandonato davanti alla fermata degli autobus di linea a lunga percorrenza. Anche in quel caso strada chiusa e artificieri sul posto. Il bagaglio che conteneva vestiti con ogni probabilità era stato dimenticato da qualche viaggiatore. L'allerta resta alta.

Va ricordato, inoltre, che il Governo italiano ha scelto Brindisi come sede della prima cena, che si terrà il 13 giugno nel Castello Svevo di Brindisi e alla quale parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

