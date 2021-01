Gamba incastrata sotto la motozappa: intervengono i vigili del fuoco

TORRE SANTA SUSANNA - Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 30 gennaio, in contrada Santa Maria a Torre Santa Susanna, dove la gamba un uomo è rimasta incastrata sotto la motozappa che egli stesso stava manovrando. Si tratta di un 68nne M.E. I pompieri hanno impiegato pochi minuti per liberare l'arto dai "denti" dell'attrezzo agricolo. L'uomo è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118, ha riportato escoriazioni e fratture. Non corre pericolo di vita. Da quanto si apprende stava lavorando in un podere di sua proprietà adiacente alla sua abitazione.