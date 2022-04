Gattino resta bloccato nella facciata di un palazzo: recuperato dai vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare un gattino rimasto bloccato nel prospetto di un immobile ad un'altezza di circa 15 metri. E' accaduto attorno alle 14 di oggi, venerdì 8 aprile, a San Pietro Vernotico. Il micetto è rimasto incastrato in un foro presente sul prospetto di un palazzo, ex stabilimento vinicolo, sito all'incrocio tra via Brindisi e via Gabriele Pepe. I pompieri sono stati chiamati dalla stessa proprietaria disperata per l'impossibilità di mettere in salvo il suo gattino. Per raggiungerlo si è reso necessario l'utilizzo di un'autoscala.