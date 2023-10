Gdf, sequestro di oltre una tonnellata e mezzo di bombole di Gpl: due denunce

SAN PIETRO VERNOTICO - I finanzieri della compagnia di San Pietro Vernotico nell'ambito delle operazioni volte alla sicurezza economico-finanziaria del territorio, hanno individuato due depositi di Gpl privi delle necessarie misure di sicurezza. Uno a San Pietro Vernotico e l'altro a San Pancrazio Salentino. In entrambi i casi si è reso necessario il supporto tecnico dei Vigili del Fuoco.

L’ispezione dei finanzieri ha evidenziato la mancanza del previsto “Certificato di prevenzione incendi” necessario per attestare i requisiti minimi di sicurezza per detenere prodotti pericolosi e infiammabili. A San Pietro sono stati sequestrati 1230 chili di Gpl contenuto in bombole di varie capacità. Sono state rinvenute all’interno del capannone. A San Pancrazio il sequestro ha riguardato 310 khg di Gpl. Il reato contestato è violazione delle norme antincendio e delle disposizioni previste in materia di sicurezza ed incolumità pubblica. Il materiale sequestrato è stato opportunamente cautelato e trasportato in luoghi idonei e autorizzati alla custodia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I due soggetti titolari dei depositi sono stati denunciati. Si evidenzia che la responsabilità penale dei soggetti coinvolti saranno accertata solo all’esito di giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti degli stessi vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

Seguiranno approfondimenti da parte delle Fiamme Gialle volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari. L’utilizzo di prodotti petroliferi senza gli accorgimenti previsti dalla legge può determinare rischi sia per l’ambiente che per l’incolumità pubblica.